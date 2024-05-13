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Кордоба: пока никто нас не может выбить из первой тройки

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Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба считает, что "быки" способны удержать место в ТОП-3 чемпионата.
Фото: ФК "Краснодар"
"Что будет значить для команды, если мы уступим место "Спартаку" в топ-3? "Спартак" еще не доходит. Пока никто нас не может выбить из первой тройки", - цитирует Кордобу "СЭ".

В 28-м туре РПЛ "Краснодар" уступил московскому "Спартаку" со счётом 0:1, единственным забитым мячом отметился Роман Зобнин. После 28-ми сыгранных туров южане занимают третье место в турнирной таблице с 50-ю набранными очками и отстают от лидирующего московского "Динамо" на три очка, второе место занимает петербургский "Зенит" с отставанием в два очка. Московский "Спартак" располагается на пятой строчке в турнирной таблице с 46-ю очками в активе.

Краснодар Джон Кордоба Спартак
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