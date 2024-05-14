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Стало известно условие, при котором "Динамо" готово будет продать Тюкавина

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Московское "Динамо" не отпустит своего воспитанника Константина Тюкавина за сумму ниже, чем прописанные в контракте отступные.

Фото: ФК "Динамо"
Такую информацию опубликовал "Спорт-Экспресс", ранее "Чемпионат" сообщал, что размер отступных составляет 20 миллионов евро. Зарубежному клубу необходимо будет заплатить именно такую сумму, чтобы осуществить трансфер 21-летнего форварда. При этом опция выкупа доступна только для зарубежных клубов.

Ранее появилось информация о том, что Тюкавиным предметно интересовался мадридский "Атлетико". Действующее трудовой соглашение рассчитано до лета 2028 года, рыночную стоимость игрока портал Transfermarkt оценивает в 12 миллионов евро.

Текущий сезон для Константина Тюкавина лучший в карьере, он забил 15 голов и сделал девять голевых передач в Российской Премьер-Лиге, а также записал на свой счет один забитый мяч в Кубке страны. По статистике "гол плюс пас" динамовец является лучшим игроком в российском чемпионате и занимает второе место в гонке бомбардиров, отставая от лидера колумбийского форварда "Зенита" Матео Кассьерры на один гол.

Источник: "Спорт-Экспресс"

Константин Тюкавин Динамо
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