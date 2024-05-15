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Гаджиев: с удовольствием подписал бы контракт с Дзюбой и Кокориным, но боюсь, что не потянем

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Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев высказался о возможности пригласить в команду нападающих Артема Дзюбу и Александра Кокорина.
Фото: ФК "Локомотив"
"С удовольствием подписал бы контракт с обоими, но боюсь, что не потянем. На тех условиях, на которых согласился работать Курбан Бекиевич [Бердыев], они не согласятся", - сказал Гаджиев.

Контракт Артема Дзюбы с "Локомотивом" заканчивается этим летом, как сообщалось ранее, футболист отказался от опции в контракте об автоматическом продлении. В текущем сезоне 35-летний форвард забил четыре гола и сделал четыре голевые передачи. По информации в СМИ, нападающий может продолжить карьеру в китайском клубе "Шанхай Шэньхуа", который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2,8 миллиона евро.

Александр Кокорина выступает сейчас за кипрский "Арис", там он находится в аренде из итальянской "Фиорентины". В чемпионате Кипра 33-летний нападающий забил один гол в шести матчах, а также отличился двумя забитыми мячами и одним ассистом в Лиге Европы.

Источник: Metaratings

Динамо Гаджи Гаджиев Артем Дзюба Александр Кокорин
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