- Латышонок такую игру показывает стабильно весь сезон, просто в матче со "Спартаком" моментов было больше, чем обычно. Можно сказать, что он в одиночку вытащил игру с "Ростовом". Не удивлён его игрой. Безусловно, он будет кандидатом в сборную России на предстоящий сбор. Его игра напрямую влияет на результаты "Балтики". Если бы не Латышонок, то команда была бы на последнем месте в РПЛ, потому что он принёс много очков. Я после последнего матча поздравил его с хорошей игрой, - передаёт слова Кафанова Metaratings.ru.
Матч финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России "Балтика" - "Спартак" завершился победой хозяев поля со счётом 1:0, автором единственного гола на четвёртой минуте встречи стал колумбийский центральный защитник калининградцев Кевин Андраде. 25-летний голкипер "Балтики" Евгений Латышонок отразил все 7 ударов в створ своих ворот. На предыдущей стадии Кубка России Латышонок помог балтийцам одержать выездную победу над "Ростовом" (1:0), отразив 5 ударов в створ.
В июне 2024 года сборная России проведёт товарищеский матч в Минске с национальной командой Белоруссии.
Кафанов: не удивлён игрой Латышонка со "Спартаком" - он в одиночку вытащил матч с "Ростовом". Кандидат в сборную России
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал удачную игру голкипера "Балтики" Евгения Латышонка против "Спартака" в финале Пути регионов Кубка России (1:0).
Фото: "Спорт-Экспресс"