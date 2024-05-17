"Вывеска для футболиста крутая. Не знаю, какой тренер Станкович. Он в Серии А тренировал "Сампдорию", которая вылетела в Серию B. Я не удивлён, что "Спартак" назначил в очередной раз иностранца. Вы берёте иностранца, который был хорошим футболистом, но как тренер он вылетел в Италии, и что? Это "Спартак", я привык, и удивляться тут нечему", - сказал Дьяков.
Руководство "Спартака" недавно объявило, что со следующего сезона пост главного тренера займет 45-летний сербский специалист Деян Станкович. Будучи игроком, серб заработал себе мировую известность в Италии, выступая за "Интер". В составе миланского клуба Станкович стал пятикратным чемпионом Италии и завоевал кубок Лиги чемпионов. В 2019 году включил полузащитника в свой зал славы.
Тренерскую карьеру Станкович начал с Италии, работал в структуре клубов "Интера" и "Удинезе". Дебют на тренерском мостике случился в родной "Црвене Звезде", с которой в первый же сезон серб занял первое место в чемпионате. В 2022 году Станкович возглавил в итальянском чемпионате находящуюся в плохой форме "Сампдорию", после восьми игр команда сомгла заработать всего два очка и находилась на последнем месте. Станкович не смог помочь клубу избежать вылета в Серию В. После этого сербский специалист тренировал венгерский "Ференцварош", подменив там российского тренера Станислава Черчесова.
Источник: "Евро-Футбол"
Дьяков: я не удивлен, что "Спартак" назначил в очередной раз иностранца. Станкович вылетел в Италии
Экс-футболист второй команды "Спартака" Виталий Дьяков прокомментировал решение руководства "красно-белых" пригласить тренера Деяна Станковича.
Фото: Global look press