"Хочется, чтобы "Динамо" стало чемпионом. "Краснодар" и "Зенит" безответственно проявили себя в концовке сезона. Хочется, чтобы футбол их за это наказал.. Сейчас такой реальный шанс, когда всё в руках "Динамо", - сказал Булыкин.
В прошедшем 28-м туре РПЛ "Зенит", проиграв в Санкт-Петербурге ЦСКА (0:1), потерял лидирующую позицию. В последних четырех играх в Российской Премьер-Лиге петербуржцы ни разу не побеждали, до матча с "армейцами" "сине-бело-голубые" сыграли вничью с воронежским "Факелом" (1:1), а также проиграли "Динамо" (1:0) и казанскому "Рубину" (0:2). "Краснодар" в последних трех матчах проиграл и не забил ни одного мяча.
Турнирную таблице возглавляет "Динамо" с 53-мя набранными очками, на втором и третьем местах располагаются "Зенит" и "Краснодар" – 51 и 50 очков соответственно. В заключительных двух играх сезона динамовцы сыграют дома с самарскими "Крыльями Советов", а потом столкнутся с "Краснодаром".
Источник: "Чемпионат"
Булыкин: хочется, чтобы футбол наказал "Зенит" и "Краснодар". Болельщики "Динамо" давно ждут чемпионства
Бывший игрок "Динамо" Дмитрий Булыкин высказался о провальных играх "Краснодара" и "Зенита" на финише РПЛ.
Фото: РИА Новости