"Уверен, что четырех нападающих клуб держать не будет, поэтому с кем-то придется попрощаться. Возможно, "Спартак" продаст одного, а может сразу и двух нападающих. Есть вероятность, что и Бальде, и Николсон могут окончательно покинуть команду летом, и клуб возьмет кого-нибудь другого. Того, кто будет забивать и завершать атаки, так как у команды с этим сейчас проблемы. Промеса давно нет, Соболев приболел, Угальде пока не оправдывает огромные деньги, вложенные в него", - заявил Кечинов.
В текущем розыгрыше РПЛ лучшими бомбардирами московского "Спартака" являются вингеры Квинси Промес, Тео Бонгонда (по 6 мячей) и нападающий Александр Соболев (5 голов). Нидерландский форвард Квинси Промес не принимает участия в весенней части сезона, из-за того, что находится в ОАЭ, откуда ему запрещен выезд.
Зимой состав "Спартака" пополнил коста-риканский нападающий Манфред Угальде. Его трансфер из "Твенте" обошелся "красно-белым" в 13+2 миллиона евро. В первых 14-ти официальных матчах в составе новой команды Угальде записал на свой счет 1 забитый мяч. Нападающие Кейта Бальде и Шамар Николсон принадлежат "Спартаку", но выступают на правах аренды до лета за "Эспаньол" и "Клермон". Форвард Павел Мелешин будет находиться в аренде в минском "Динамо" до конца календарного года.
Источник: "СЭ"
Кечинов: возможно, "Спартак" продаст одного, а может сразу и двух нападающих
Экс-игрок "Спартака" Валерий Кечинов поделился ожиданиями от работы "красно-белых" в период летнего трансферного окна.
Фото: "Матч ТВ"