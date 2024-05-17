"Конечно, "Крылья Советов" могут помешать"Динамо" в борьбе за чемпионство, у самарцев есть шансы на положительный результат в матче ближайшего тура. Трудно пытаться предугадать содержание предстоящей игры. Очевидно, что «Динамо» победа нужна гораздо больше, чем «Крыльям», поэтому, вероятнее всего, они выберут атакующую тактику", - заявил Бобер.
Московское "Динамо", возглавляющее турнирную таблицу РПЛ, встретится с "Крыльями Советов" в 29-м туре. Игра пройдет в субботу 18-го мая в Москве. Напомним, в активе "Динамо" 53 очка в 28-ми встречах. На счету ближайшего преследователя, "Зенита", 51 очко. Для победы в чемпионате "бело-голубым" достаточно набрать 4 очка в двух оставшихся матчах сезона.
После домашнего матча с "Крыльями Советов" московское "Динамо" ожидает выездной матч с "Краснодаром" в 30-м туре. "Краснодар" набрал 50 очков и продолжает оставаться претендентом на титул. "Зенит" в двух финальных турах сезона сыграет с "Ахматом" (в гостях) и с "Ростовом" (дома).
Источник: "LegalBet"
Бобер: "Крылья Советов" могут помешать"Динамо" в борьбе за чемпионство
Экс-полузащитник "Крыльев Советов" Антон Бобер предположил, что самарский клуб может повлиять на определение чемпиона РПЛ в 29-м туре.
Фото: официальный сайт "Динамо"