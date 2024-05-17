"В РФС сделают соответствующие выводы. Понятно, что никто не верил, что в финал выйдет команда, которая стоит на вылет. Хотя Кубок на то и Кубок, чтобы были такие сенсации. Не понимаю, какое решение будут принимать в РФС, если "Балтика" попадет в стыковые матчи. На будущее нужно учитывать такие моменты", - цитирует Черданцева "Матч ТВ".
"Балтика" переиграла московский "Спартак" (1:0) в финальном матче Пути регионов в Кубке России. Калининградская команда сыграет в суперфинале турнира против победителя Пути РПЛ - санкт-петербургского "Зенита". Матч состоится в Москве 2-го июня.
В турнирной таблице РПЛ "Балтика" занимает 15-е место и располагается в зоне прямого вылета. Отставание подопечных Сергея Игнашевича от "Урала" и "Оренбурга", которые идут на 13-м и 14-м месте в зоне стыковых матчей - 3 очка. Стыковые матчи за право принять участие в Премьер-лиге 2024/25 запланированы на 29-е мая и 1-е июня.
Черданцев: не понимаю, какое решение будут принимать в РФС, если "Балтика" попадет в стыки
Футбольный комментатор Георгий Черданцев раскритиковал недальновидность составителей календаря РПЛ и Кубка России.
Фото: "Матч ТВ"