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"Зенит" может выкупить Изидора у "Локомотива" и отдать его в аренду

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По данным СМИ, "Зенит" может отдать нападающего Вильсона Изидора в аренду после выкупа его трансфера у "Локомотива".
Фото: ФК "Зенит"
Руководство "Зенита" рассматривает вариант отправки 23-летнего французского нападающего Вильсона Изидора в аренду после оформления его полноценного трансфера из московского "Локомотива", сообщают СМИ.

В сентябре 2023 года форвард перешёл к сине-бело-голубым на правах аренды, которая будет действовать до конца текущего сезона. В составе петербургского клуба он провёл 20 матчей, в которых отметился 2 забитыми мячами.

Источник: "Чемпионат"

Зенит Локомотив Вильсон Изидор Российские трансферы
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