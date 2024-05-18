Руководство "Зенита" рассматривает вариант отправки 23-летнего французского нападающего Вильсона Изидора в аренду после оформления его полноценного трансфера из московского "Локомотива", сообщают СМИ.
В сентябре 2023 года форвард перешёл к сине-бело-голубым на правах аренды, которая будет действовать до конца текущего сезона. В составе петербургского клуба он провёл 20 матчей, в которых отметился 2 забитыми мячами.
Источник: "Чемпионат"
"Зенит" может выкупить Изидора у "Локомотива" и отдать его в аренду
По данным СМИ, "Зенит" может отдать нападающего Вильсона Изидора в аренду после выкупа его трансфера у "Локомотива".
Фото: ФК "Зенит"