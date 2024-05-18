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Sports: ЦСКА - лидер по потерянным после 90-й минуты очкам - 8. С ними команда шла бы в топ-3 РПЛ

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Московский ЦСКА потерял больше всех очков в РПЛ из-за голов в компенсированное время.
Фото: "Sports.ru"
ЦСКА является лидером РПЛ по потерянным очкам в текущем сезоне из-за голов после 90-й минуты. Как сообщает "Sports", разница заработанных/потерянных очков благодаря голам в компенсированное время у "армейцев" составляет -8. "Зенит", с показателем -6, занимает 2-е место по этому показателю. По -4 очка у замыкающих турнирную таблицу "Сочи" и "Балтики".

Без учета голов после 90-й минуты "армейцы" имели бы в своем активе 50 очков и занимали бы 3-е место с отставанием от "Динамо" (51) в 1 очко. "Зенит" возглавлял бы чемпионскую гонку с 57-ю очками. Сейчас ЦСКА занимает в турнирной таблице 6-е место. В активе команды 42 очка в 28-ми матчах.

ЦСКА Зенит
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