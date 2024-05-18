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Червиченко: Джикия пригодится другой команде, которая не играет в такой якобы дико скоростной футбол, как "Спартак"

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Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался об уходе капитана "красно-белых" Георгия Джикии из клуба в конце сезона.
Фото: "Чемпионат"
"Джикия пригодится другой команде, которая не играет в такой якобы дико скоростной футбол, как "Спартак". Думаю, ещё года три человек спокойно отыграет в какой-нибудь команде, где будет действовать за счёт ума, виденья поля и огромного опыта, которого у "Спартака" не прибавляется вообще. Там очень мало футболистов, понимающих, что надо делать на поле", - заявил Червиченко.

Ранее пресс-служба московского "Спартака" объявила об уходе центрального защитника Георгия Джикии в конце сезона. Контракт 30-летнего футболиста с "красно-белыми" истекает в конце сезона и продлен не будет. В текущем сезоне на счету Джикии 11 матчей за "Спартак" во всех турнирах (7 - в РПЛ и 4 - в Кубке России).

В зимнее трансферное окно сообщалось об интересе к Георгию Джикии со стороны нескольких клубов, среди которых "Ростов" и "Локомотив". С января Джикия имеет право вести переговоры о бесплатном трансфере в любой другой клуб в летнее трансферное окно.

Источник: "Чемпионат"

Андрей Червиченко Георгий Джикия Спартак
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