Центральный защитник московского "Спартака" Георгий Джикия, который сменит команду в летнее трансферное окно, не предлагался "Ростову" в качестве потенциального трансфера. Как сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на спортивного директора "южан" Алексея Рыскина, возможный переход Джикии в "Ростов" не обсуждался.
Ранее московский "Спартак" объявил на своем сайте, что капитан команды Георгий Джикия покинет клуб в конце сезона. 31-го мая 2024-го года у него заканчивается контракт с "красно-белыми", что позволит ему искать себе новый клуб в статусе свободного агента.
В зимнее трансферное окно ходили слухи об интересе к Джикии со стороны клубов РПЛ. В числе претендентов на защитника назывались "Ростов" и московский "Локомотив".
"Ростов" не получал предложения подписать Георгия Джикию из "Спартака"
Услуги защитника "Спартака" Георгия Джикии не предлагались "Ростову".
Фото: "Чемпионат"