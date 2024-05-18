Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Динамо
4 - 1 4 1
Крылья СоветовЗавершен
Локомотив
16:30
ФакелНе начат
Сочи
19:00
КраснодарНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Черноморец
0 - 2 0 2
ЕнисейПерерыв
Динамо Мх
19:00
РодинаНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Алавес
22:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лечче
19:00
АталантаНе начат
Торино
21:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вердер
16:30
БохумНе начат
Айнтрахт
16:30
РБ ЛейпцигНе начат
Хоффенхайм
16:30
БаварияНе начат
Вольфсбург
16:30
МайнцНе начат
Боруссия Д
16:30
ДармштадтНе начат
Штутгарт
16:30
Боруссия МНе начат
Байер
16:30
АугсбургНе начат
Унион
16:30
ФрайбургНе начат
Хайденхайм
16:30
КёльнНе начат

"Ростов" не получал предложения подписать Георгия Джикию из "Спартака"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Услуги защитника "Спартака" Георгия Джикии не предлагались "Ростову".
Фото: "Чемпионат"
Центральный защитник московского "Спартака" Георгий Джикия, который сменит команду в летнее трансферное окно, не предлагался "Ростову" в качестве потенциального трансфера. Как сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на спортивного директора "южан" Алексея Рыскина, возможный переход Джикии в "Ростов" не обсуждался.

Ранее московский "Спартак" объявил на своем сайте, что капитан команды Георгий Джикия покинет клуб в конце сезона. 31-го мая 2024-го года у него заканчивается контракт с "красно-белыми", что позволит ему искать себе новый клуб в статусе свободного агента.

В зимнее трансферное окно ходили слухи об интересе к Джикии со стороны клубов РПЛ. В числе претендентов на защитника назывались "Ростов" и московский "Локомотив".

Ростов Спартак Георгий Джикия Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится