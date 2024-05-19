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Амарал - о Станковиче в "Спартаке": внимание уделялось российским тренерам, но дело не в паспорте, а в качестве

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Спортивный директор "Спартака" Томаш Амарал объяснил, почему клуб предпочел российским специалистам сербского тренера Деяна Станковича.
Фото: Global look press
"Внимание уделялось российским специалистам, но дело не в паспорте, а в качестве. Я уважаю российских специалистов. В штабе у Станковича будут российские тренеры. Например, Саша Зайченков", - сказал Амарал.

16 мая руководство "Спартака" объявило о том, что с нового сезона главным тренером клуба станет Деян Станкович, в прошлом известный футболист, легенда миланского "Интера". До конца текущего розыгрыша российского чемпионата командой будет руководить Владимир Слишкович, которого назначили виро главного тренера после увольнения Гильермо Абаскаля.

Тренерскую карьеру Станкович начал в Италии, работая в структурах "Удинезе" и "Интера". Дебют на тренерском мостике состоялся в родном клубе "Цревне Звезде", в первой же свой сезон серб привел команду к чемпионству в чемпионате Сербии. В 2022 году Станкович возглавил терпящую бедствие "Сампдорию", но не смог помочь клубу избежать вылета из Серии А. Последней командой был венгерский "Ференцварош", где сербский специалист сменил российского тренера Станислава Черчесова.

Источник: "Чемпионат"

Спартак Станкович Амарал
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