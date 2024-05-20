"Сложно было представить в начале сезона, что в концовке мы будем бороться за титул, потому что в течение сезона может произойти, что угодно. Но мы шли от матча к матчу, стараясь выполнять нашу работу в лучшем виде. Думаю, мы проделали хорошую работу, раз мы сейчас находимся в такой ситуации", - цитирует Бальбуэна Metaratings.
После 29-ти сыгранных туров московское "Динамо" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает петербургский "Зенит" на два очка. Тройку лидеров замыкает "Краснодар", отстающий от "бело-голубых" на три очка. В последнем туре чемпионата России-2023/2024 команда Марцела Лички сыграет на выезде с "быками", а подопечные Сергея Семака примут на своём поле "Ростов".
Напомним, что "Динамо" вылетело из розыгрыша Кубка России, уступив в Пути регионов московскому "Спартаку" со счётом 0:2. В 29-м туре РПЛ "бело-голубые" одержали домашнюю победу над самарскими "Крыльями Советов" со счётом 4:1.
Защитник "Динамо" Бальбуэна: в начале сезона было сложно представить, что мы будем бороться за титул
Защитник "Динамо" Фабиан Бальбуэна высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"