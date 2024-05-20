"Конечно, мы не готовы рассмотреть Глушакова. Вот как?! Денис — хороший парень, но год с лишним не играет. Сейчас, да и дальше, он нам будет не нужен", - сказал Глушаков.
Ранее стало известно, что Денис Глушаков объявил о своем уходе из армянского "Уратру", его контракт заканчивался в конце текущего сезона. В чемпионат Армении возрастной полузащитник перебрался в статусе свободного агента. В составе армянского клуба он провел 12 матчей и сделал одну голевую передачу, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бывшего игрока сборной России в 200 тысяч евро.
Sport24
Президент "Урала" Иванов: мы не готовы рассмотреть Глушакова. Он хороший парень, но год с лишним не играет
Президент "Урала" Григорий Иванов оценил возможность подписать экс-игрока сборной России 37-летнего Дениса Глушакова.
Фото: РФС