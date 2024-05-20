"Когда поднялась тема, что Джикию не хотят продлевать, я сразу сказал, что он пригодится любой команде, кроме "Зенита". В "Зените" много иностранцев, поэтому бесполезно. Потом, к сожалению, человек, который тогда был в "Спартаке", усугубил ситуацию", - сказал экс-футболист.
Мостовой добавил, что Джикия в свои 30 лет пригодится любой команде из первой шестёрки Российской Премьер-Лиги. По слухам, Джикия может оказаться в ЦСКА или в другом московом клубе. Агент футболиста Вадим Шпинев заверил, что контракт почти подписан. Напомним, в "Спартаке" заявили, что не будут продлевать контракт с Георгием, сам игрок хотел бы остаться в клубе.
Источник: "Чемпионат"
Мостовой: Джикия пригодится любой команде в РПЛ, кроме "Зенита". Там много иностранцев, поэтому бесполезно
Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой поделился мнением о том, в какую команду может перейти защитник Георгий Джикия после ухода из стана "красно-белых".
Фото: РИА Новости