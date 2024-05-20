"Наверняка европейские команды следят за Джикией. Турция, Сербия, другие страны. Вопрос только в том, чего он сам хочет. Это надо решить ему с агентом. Европейские клубы следят за ним, тем более, что он станет свободным агентом. Это играет очень большую роль, так как клубам не придется платить за него. Вообще считаю, что он может играть во Франции, Испании, Италии. В Англии сложнее, АПЛ не совсем подходит ему", – сказал Барбоза.
Накануне "Спартак" объявил, что не будет продлевать контракт с Георгием Джикией, его трудовой соглашением истекает в конце текущего сезона. Сам игрок заявил, что хотел бы остаться в клубе, но предложение о продлении контракта не поступило. Агент футболиста Вадим Шпинев сообщал, что Джикия практически подписал контракт с одним из московских клубов. За "Спартак" 30-летний защитник сыграл 214 матчей, в которых отличился пятью голами и 11 голевыми передачами. В прощальной игре команда качала Джикию на руках, после чего экс-капитан спартаковцев прошел круг почета по стадиону.
Источник: "РБ Спорт"
Агент Барбоза: Джикия может играть во Франции, Испании, Италии. В Англии сложнее, не совсем ему подходит
Португальский агент Паулу Барбоза поделился мнением о будущем защитника Георгии Джикии, который в конце сезона уйдет из "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"