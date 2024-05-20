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Масалитин считает, что "Динамо" может затянуть с продажей Тюкавина в европейский клуб

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Бывший игрок сборной СССР Варелий Масалитин считает, что "Динамо" может затянуть с продажей Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"
"Еще не факт, что европейский клуб заплатит за Тюкавина 20 миллионов евро, которые прописаны в его контракте. "Динамо" в этой ситуации важно не перетянуть. За Чалова "Кристал Пэлас" предлагал 35 миллионов евро, но в ЦСКА посчитали, что этого мало. Надо продавать игрока на пике", - цитирует Масалитина "Евро-Футбол".

В текущем сезоне Константин Тюкавин провёл за московское "Динамо" 37 матчей, забил 17 мячей и отдал 10 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 12 миллионов евро. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до конца сезона-2027/2028.

В СМИ появилась информация о том, что в контракте нападающего с клубом прописаны отступные для европейских клубов в 20 миллионов евро. После 29-ти сыгранных туров команда Марцела Лички занимает первое место в турнирной таблице российского чемпионата и опережает петербургский "Зенит" на два очка.

Валерий Масалитин Динамо Константин Тюкавин
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