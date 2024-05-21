"Вероятно, на Понтуса оказывается давление в Швеции и он хочет сохранить свои счета, чтобы их не заморозили. Он ведь заработал у нас приличную сумму денег. Не верю я, что он сам внезапно решил такое написать! Он ведь казался хорошим парнем, даже старался изучать русский язык. Вероятно, на него давят там, вот и пришлось Вернблуму пойти на такое", - заявил Пономарев.
Шведский полузащитник Понтус Вернблум, выступавший в составе московского ЦСКА с января 2012-го по август 2018-го года принес извинения за годы, проведенные в составе "армейцев". Всего на счету Вернблума 224 матча в футболке ЦСКА, из которых 167 - в чемпионате России.
Из ЦСКА Понтус Верблум ушел в греческий ПАОК летом 2018-го года, а профессиональную карьеру завершил летом 2021-го года на родине в клубе "Гетеборг". Кроме того, на счету Вернблума 51 матч в составе национальной сборной Швеции, за которую он отметился двумя забитыми мячами.
Источник: "РБ Спорт"
Пономарев - об извинениях Вернблума за игру в ЦСКА: вероятно, на него давят в Швеции, вот и пришлось пойти на такое
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал извинения экс-опорника "армейцев" Понтуса Вернблума за годы, проведенные в московском клубе.
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