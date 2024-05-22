"Смена тренера меня, если честно, удивила. Считаю данное решение ошибкой. При этом Саше Иличу сложно предъявлять какие-то претензии за результаты, ведь он только пришёл и банально не успел познакомиться с подопечными. Сомневаюсь, что он сейчас хотя бы всех футболистов знает по имени", - сказал Непомнящий.
В конце апреля руководство нижегородского клуба приняло решение уволить Сергея Юрана после ряда неудачных игр. Вместо него пригласили сербского тренера Сашу Илича. Последние два матча Российской Премьер-Лиги нижегородцы проиграли с крупным счетом - против "Сочи" (6:1) и ЦСКА (2:6). Клуб из Нижнего Новгорода за один тур до конца находится на 14-м месте и рискует вылететь из РПЛ, в активе команды 29 очков. В заключительном 30-м туре "Пари НН" сыграет с самарскими "Крыльями Советов".
Источник: RT
Непомнящий: смена тренера в "Пари НН" меня удивила. Считаю данное решение ошибкой
Российский тренер Валерий Непомнящий раскритиковал решение уволить Сергея Юрана с поста главного тренера "Пари НН".
Фото: "Чемпионат"