"Усиление это или нет – покажет время. Но то, что это трансферы, при которых клуб ничем не рискует – хорошо, потому что футболисты бесплатные, зарплату, я думаю, им сделали бонусную. И ребята будут мотивированы. Плюс команда не теряет при этом деньги и дает шанс игрокам показать себя. Тем более это российские футболисты. Все укладывается в стратегию клуба", - сказал Булыкин.
Ранее столичный клуб объявил о переходе в команду Зелимхана Бакаева и Александра Руденко. Оба футболиста в минувшем сезоне защищали цвета подмосковных "Химок", которые не прошли лицензирование для участия в РПЛ на будущий год из-за финансовых проблем. Права на Бакаева принадлежали "Зениту", но срок действия контракта игрока с санкт-петербуржцами истёк летом 2025 года.
Ранее к "железнодорожникам" присоединился экс-форвард "Ростова" Николай Комличенко. Покинул команду Эдгар Севикян, который минувшим летом был арендован у венгерского "Ференцвароша".
Источник: "Евро-футбол"
Булыкин - о Бакаеве и Руденко: "Локомотив" ничем не рискует, потому что игроки бесплатные
Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал трансферы россиян Александра Руденко и Зелимхана Бакаева в московский "Локомотив".
Фото: ФК "Локомотив" ВКонтакте