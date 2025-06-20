"Мне об этом ничего не известно, с удивлением узнал об этом из прессы. Могу с уверенностью сказать, что предпосылок для ухода Баринова нет. Дима наш многолетний капитан, лидер команды. Мы рассчитываем на него в долгосрочной перспективе. Хотим строить команду в будущем вокруг него, - цитирует Галактионова "Матч ТВ".
Ранее сообщалось, что Дмитрий Баринов может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге. По данным СМИ, интерес к центральному полузащитнику проявляет клуб "Истанбул Башакшехир". По слухам, стороны уже начали переговорный процесс, а предложение турецкой команды может составить 2 миллиона евро.
В минувшем сезоне на счету Дмитрия Баринова 35 матчей за "Локомотив" в РПЛ и Кубке России. В них капитан железнодорожников отметился шестью результативными передачами.
Галактионов прокомментировал слухи о возможном уходе Баринова из "Локомотива"
Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов высказался об интересе из Европы к полузащитнику Дмитрию Баринову.
Фото: ФК "Локомотив" ВКонтакте