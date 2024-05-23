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Игрок ЦСКА Глебов - о Файзуллаеве: что он делает на поле - просто вау!

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Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов высказался об игре Аббосбека Файзуллаева.
Фото: ПФК ЦСКА
"Для меня Аббос - открытие этого сезона. Уникальный футболист. Что он делает на поле со своей антопометрией, просто вау! Как он обращается с мячом, отдает - просто топ", - цитирует Глебова "Матч ТВ".

В текущем сезоне Аббсобек Файзуллаев провёл 31 матч за московский ЦСКА и отметился пятью забитыми мячами и тринадцатью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего игрока в пять миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.

После 29-ти сыгранных туров команда Владимира Федотова занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своём активе 45 очков. В заключительном туре чемпионата России-2023/2024 "армейцы" примут на своём поле екатеринбургский "Урал".

ЦСКА Кирилл Глебов Аббосбек Файзуллаев
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