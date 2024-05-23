"Для меня загадка, как такие люди, как Мусаев, Абаскаль и Тедеско, попадают в футбол, так еще и в большие команды. Это же смешно просто. Мы, которые отдали футболу столько лет, находимся за бортом, а им контракты предлагают. Я такого не понимаю. Они просто пролезли как-то, а про нас забывают вообще", - сказал Мостовой.
Гильермо Абаскаля в апреле уволили из "Спартака" после ряда неудачных игр, в последнем матче испанец проиграл аутсайдеру российского чемпионата "Сочи" (1:0). Доменико Тедеско возглавлял "красно-белых" с 2019 по 2021 год, в последнем сезоне клуб под его руководством выиграл серебряные медали, что стало лучшим результатом за последние четыре сезона. Сейчас тренер работает на должности главного тренера национальной команды Бельгии.
Мурад Мусаев в марте 2024 года был назначен главным тренером "Краснодара" после того, как руководство клуба решило уволить сербского специалиста Владимира Ивича. Сейчас спартаковцев готовит к играм Владимир Слишкович, член тренерского штаба, со следующего сезона главным тренером станет известный в прошлом футболист, легенда миланского "Интера" Деян Станкович.
Источник: "РБ Спорт"
Мостовой: для меня загадка, как такие люди, как Мусаев, Абаскаль и Тедеско, попадают в футбол
Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой высказался о некоторых главных тренерах, которые, по его мнению, не должны были возглавлять большие клубы в России.
Фото: РИА Новости