"Да никто не достоин быть чемпионом, ни у одного нет чемпионской игры, это как лотерея сейчас. Ну правда, нет лидера по игре. И если кто-то говорит, что у нас российский футбол прогрессирует, то я абсолютно думаю, что он регрессирует", - цитирует Орлова "РБ Спорт".
После 29-ти сыгранных туров московское "Динамо" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает петербургский "Зенит" на два очка. Тройку лидеров замыкает "Краснодар", отстающий от "бело-голубых" на три очка. В последнем туре РПЛ команда Марцела Лички сыграет на выезде с подопечными Мурада Мусаева, а "сине-бело-голубые" примут на своём поле "Ростов". Напомним, что в последние пять сезонов команда Сергея Семака является бессменным чемпионом России.
"Зенит" сыграет в Суперфинале Кубка России с калининградской "Балтикой", которая располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице РПЛ.
Орлов: сейчас никто не достоин чемпионства, российский футбол регрессирует
Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: РФС