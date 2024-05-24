"Все очень рады, что Кирилл попал в сборную России. Это оценка его выступлений в нынешнем сезоне. Кирилл прибавил. У Валерия Георгиевича все футболисты прогрессируют", - сказал Клюев.
20-летний Кирилл Щетинин в текущем сезоне принял участие в 27 матчах, в которых отметился четырьмя голами и тремя голевыми передачами. Отметим, что главным тренером "Ростова" является Валерий Карпин, он же возглавляет национальную команду. В состав сборной также вошли одноклубники Щетинина - Осипенко, Глебов и Вахания.
Российский футбольный союз опубликовал итоговый список из 27 футболистов, которые отправятся на июньские сборы национальной команды. 7 июня сборная России сыграет товарищеский матч со сборной Белоруссии. Отметим, что в состав снова не попал лучший ассистент РПЛ в текущем сезоне, нападающий "Локомотива" Максим Глушенков.
Источник: "РБ Спорт"
Агент - о вызове Щетинина в сборную России: Кирилл прибавил, у Валерия Георгиевича все прогрессируют
Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника "Ростова" Кирилла Щетинина, прокомментировал вызов игрока в сборную России на июньские сборы.
Фото: ФК "Ростов"