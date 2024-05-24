"Большой задел сделал (Владимир) Ивич. Не могу сказать, что (Мурад) Мусаев продолжил эту линию, наоборот, много очков растерял. Такого шанса, я боюсь, у "Краснодара" в ближайшие 5-10 лет не будет, чтобы так совпало все – и конкуренты теряли очки, и шли долго на первом месте", - сказал Титов.
Руководство краснодарского клуба в марте досрочно расторгнуло контракт с сербским специалистом Владимиром Ивичем. Отметим, под его руководством "быки" заняли первое место по итогам первой половины сезона. Увольнению предшествовал вылет клуба из Кубка России от подмосковных "Химок". Вместе серба назначили Мурада Мусаева, который уже тренировал команду ранее. В 29-м туре "Краснодар" вырвал победу в гостевом матче против аутсайдера чемпионата "Сочи" (2:3), до этого южане не могли забить три игры подряд, проиграли два раза и одну встречу закончили вничью.
За один тур до финиша "Краснодар" идет на третьем месте с 53-мя набранными очками, отставая от лидера московского "Динамо" на три и от "Зенита" на один балл. "Быки" не потеряли шансов на чемпионский титул, для этого нужно, чтобы петербуржцы проиграли дома "Ростову", а также чтобы сами подопечные Мурада Мусаева обыграли "Динамо". Заключительный решающий 30 тур РПЛ пройдет 25 мая, все матчи начнутся в одно и то же время - в 16:30.
Источник: РИА Новости Спорт
Титов - о смене тренеров в "Краснодаре": Ивич сделал большой задел. Мусаев, наоборот, много очков растерял
Бывший игрок "Спартака" Егор Титов оценил работу Мурада Мусаева в "Краснодаре" после ухода Владимира Ивича.
Фото: ТАСС