"Возможен ли переход в топ-клуб РПЛ? Спросите это у "Ростова". Конечно, в футболе все возможно, но сейчас Роналдо счастлив здесь. Ему все нравится", - приводит слова агента "РБ Спорт".
Роналдо пополнил состав "Ростова" в минувшее зимнее трансферное окно. Стороны заключили контракт, рассчитанный до конца июня 2028 года. 23-летний бразильский вингер сыграл за команду Валерия Карпина 14 матчей, в которых отличился пятью забитыми голами и дважды ассистировал партнерам.
Агент Роналдо: возможен ли переход в топ-клуб РПЛ? В футболе все возможно
Агент вингера "Ростова" Роналдо Хулио Сезар Гранха рассказал, возможен ли трансфер игрока в топ-клуб РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"