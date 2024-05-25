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Сербский журналист - об интересе "Црвены Звезды" к Бабичу: пока есть только желание. Переговоров и контактов не было

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Сербский журналист Иван Цветкович прокомментировал возможное возвращение защитника "Спартака" Срджана Бабича в "Црвену Звезду".
Фото: Чемпионат.com
- "Црвена Звезда" действительно рассматривает возможность перехода Бабича. Они считают, что он был бы хорошей заменой Драговичу, который заканчивает карьеру. Но дальше этого ничего пока не произошло. Пока есть только желание. Никаких серьезных переговоров, контактов не было.

Напомним, ранее сообщалось о том, что центральный защитник московского "Спартака" Срджан Бабич может перейти в "Црвену Звезду" по окончании чемпионата Европы, в котором он должен принять участие со сборной Сербии.

Бабич перебрался в Россию в августе прошлого года. Действующее соглашение "красно-белых" с 28-летним футболистом рассчитано до лета 2026 года. За "Спартак" серб провел 23 матча, в которых отличился тремя забитыми голами.

Источник: "СЭ"

Срджан Бабич Спартак Црвена Звезда Российские трансферы
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