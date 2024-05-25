- "Зенит" больше не та сокрушающая машина, которая была раньше. Команда стала играть немного менее убедительно. При этом я не могу сказать, что петербуржцы слабее ЦСКА, "Спартака" или "Локомотива". "Зенит" как раз спустился на их уровень. Стоит отметить, что у них очень мощный состав, но система так и не выстроилась, - передаёт слова Геркуса Metaratings.ru.
"Зенит" из Санкт-Петербурга в пяти последних сезонах неизменно становился чемпионом Российской премьер-лиги, завоёвывая при этом звание победителя турнира досрочно. В текущем сезоне РПЛ за тур до финиша сине-бело-голубые являются одним из трёх претендентов на чемпионский титул, отставая от московского "Динамо" на 2 очка и опережая "Краснодара" на 1 очко. Для победы в национальном первенстве петербуржцам необходим не только собственный выигрыш у "Ростова", но и успех "быков" в матче с бело-голубыми.
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Геркус: "Зенит" больше не сокрушающая машина. Спустился на уровень ЦСКА, "Спартака" или "Локомотива"
Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус высказался о снижении уровня игры петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"