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Определены даты и время стыковых матчей за право играть в РПЛ

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Стало известно расписание переходных матчей между клубами РПЛ и Первой лиги за право выступать в следующем сезоне в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Динамо"
От РПЛ участие в стыках будут принимать "Урал" и "Пари Нижний Новгород", которые заняли 13 и 14 место соответственно. От Первой лиги вышли тольяттинский "Акрон" и тульский "Арсенал", закончившие сезон на 3 и 4 месте.

Первые игры пройдут 29 мая, команды РПЛ начнут дома. В 17:00 стартует матч "Урала" и "Акрона", а сразу после, в 19:15 начнут разыгрывать путевку в РПЛ "Пари НН" и "Арсенал". Ответные матчи назначены на 1 июня. Встреча "Акрон" - "Урал" начнется в 15:00, "Арсенал" и "Пари НН" начнут играть в 18:00, сообщили на сайте РПЛ.

Вылетели из РПЛ в завершившимся сезоне "Сочи" и калининградская "Балтика", чемпионом стал петербургский "Зенит". В следующем сезоне РПЛ будут играть золотой призер Первой лиги подмосковные "Химки" и занявшее второе место махачкалинское "Динамо".

Пари НН Урал Акрон Арсенал
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