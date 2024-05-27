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Гранат: "Динамо" в матче с "Краснодаром" играло с трусоватой тактикой. Наверное, подействовала психология

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Бывший защитник "Динамо" Владимир Гранат оценил игру "бело-голубых" в решающем матче с "Краснодаром" (1:0), в котором команда упустила чемпионство.
Фото: ФК "Динамо"
"Наверное, в игре с "Краснодаром" на "Динамо" подействовала психология. В последнем матче команда играла с трусоватой тактикой. Если в предыдущих матчах "Динамо" искало удачу в атаке, то в этой игре по-другому. Мне кажется, что "Динамо" надо было в матче с "Краснодаром" играть в своём стиле и в свой футбол", - сказал Гранат.

Интрига в текущем сезона была до самого последнего тура. В решающей игре "Динамо" достаточно было сыграть вничью в гостях у "быков", но "бело-голубые" потерпели поражение в Краснодаре. По ходу матча подопечные Марцела Лички дважды попали в штангу, но так и не смогли забить гола, встреча завершилась со счетом 1:0. Параллельно играл "Зенит", который пропустил первым от "Ростова" (2:1). Во втором тайме петербуржцы заработали пенальти, а за пять минут до конца основного времени бразильский новобранец Артур забил чемпионский гол.

Для "Зенита" это чемпионство стало шестым кряду и десятым за всю историю клуба. Серебряные медали в итоге завоевал "Краснодар", а "Динамо" довольствуется третьим местом.

Источник: "Чемпионат"

Владимир Гранат Динамо Краснодар
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