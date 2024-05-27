"Зенит" - чемпион. Но этой команде нужна перезагрузка. Я сейчас выражаю исключительно свое мнение. Думаю, если Венделу и Клаудиньо летом поступят хорошие предложения, которые всех устроят, их надо продавать", - сказал Орлов.
Клуб с берегов Невы в очередной шестой раз подряд стал чемпионом России, одержав волевую победу над "Ростовом" в последнем решающем 30-м туре РПЛ. В текущем сезоне Вендел провел 27 игр за "Зенит", в которых отличился четырьмя голами и девятью голевыми передачами, стоимость бразильца составляет 22 миллиона евро. Соотечественник Клаудиньо порталом оценивается в 18 миллионов евро, он принял участие в 37 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и восемь раз ассистировал своим партнерам по команде.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Орлов: "Зениту" нужна перезагрузка. Вендела и Клаудиньо надо продавать
Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, каких игроком следует продать "Зениту".
Фото: ФК "Зенит"