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Орлов: "Зениту" нужна перезагрузка. Вендела и Клаудиньо надо продавать

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Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, каких игроком следует продать "Зениту".
Фото: ФК "Зенит"
"Зенит" - чемпион. Но этой команде нужна перезагрузка. Я сейчас выражаю исключительно свое мнение. Думаю, если Венделу и Клаудиньо летом поступят хорошие предложения, которые всех устроят, их надо продавать", - сказал Орлов.

Клуб с берегов Невы в очередной шестой раз подряд стал чемпионом России, одержав волевую победу над "Ростовом" в последнем решающем 30-м туре РПЛ. В текущем сезоне Вендел провел 27 игр за "Зенит", в которых отличился четырьмя голами и девятью голевыми передачами, стоимость бразильца составляет 22 миллиона евро. Соотечественник Клаудиньо порталом оценивается в 18 миллионов евро, он принял участие в 37 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и восемь раз ассистировал своим партнерам по команде.

Источник: "Спорт-Экспресс"

Геннадий Орлов Зенит Маркус Вендел Клаудиньо
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