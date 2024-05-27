"Про историю Дюпина никто ничего не скажет, пока она не завершится и ничего не будет подписано - не только про "Краснодар", а вообще в целом. Любой переход делается в тишине, а как только он становится понятным и ясным - может и не состояться. Конечно, вероятность перехода Дюпина всегда есть, но вопрос - какая? Может, это и не "Краснодар" будет", - приводит слова Кигинько Sport24.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов в ближайшее время может перейти во французский "ПСЖ" за 20 миллионов евро. "Быки" на место Сафонова могут подписать вратаря "Рубина" Юрия Дюпина - в этом сезоне голкипер провёл 29 матчей, пропустил 35 мячей и девять раз сохранил свои ворота "сухими".
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего вратаря в 600 тысяч евро, контракт Дюпина с казанским клубом рассчитан до конца текущего сезона. Команда Рашида Рахимова заняла восьмое место в итоговой таблице сезона-2023/2024, а "Краснодар" расположился на второй строчке и отстал на одно очко от "Зенита", который стал чемпионом России.
Агент Дюпина - о возможном трансфере голкипера в "Краснодар": любой переход делается в тишине
Футбольный агент Дмитрий Кигинько, представляющий интересы голкипера "Рубина" Юрия Дюпина, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Рубин"