- После ухода из "Рубина" тренируюсь индивидуально с тренером. Жду какие-то предложения. Конкретных вариантов на данный момент нет. Было одно конкретное предложение, но я решил отказаться. Жду, время еще есть. Надеюсь, что найду команду.
Напомним, Мацей Рыбус, играющий на позиции левого защитника, по окончании прошлого сезона покинул "Рубин" в связи с истечением срока контракта. Футболист выступал за казанскую команду с лета 2023 года, перейдя в качестве свободного агента. Он принял участие в 8 матчах за "Рубин", в которых отметился одним забитым голом и одной результативной передачей. В августе игроку исполнится 35 лет.
Источник: "Чемпионат"
Рыбус: было одно конкретное предложение, но решил отказаться. Жду, время еще есть
Экс-игрок "Рубина" Мацей Рыбус рассказал о своем будущем.
Фото: ФК "Рубин"