Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Крылья Советов
1 - 3 1 3
РостовЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Балтика
1 - 1 1 1
УфаЗавершен

Карпин - о победе над "Крыльями Советов": не только по результату, но и по игре вопросов тоже нет

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал результат матча 2-го тура РПЛ с "Крыльями Советов" (3:1).
Фото: ФК "Ростов"
"Доволен ли я игрой? Глобально доволен. Понятно, что есть моменты, которыми недоволен, но на выезде со счетом 3:1 выиграли, был непростой соперник. Ребята - молодцы. Они сделали то, что должны были сделать. Не только по результату, но и по игре вопросов тоже нет", - сказал Карпин в эфире "Матч ТВ".

Сегодня, 26 июля, с матча "Крылья Советов" - "Ростов" стартовал второй тур российской Премьер-лиги. Встреча проходила в Самаре и завершилась победой команды Валерия Карпина со счетом 3:1. Забитыми мячами у ростовчан отметились нападающий Егор Голенков и защитник Андрей Лангович. Также был зафиксирован автогол игрока обороны хозяев поля Александра Солдатенкова.

Таким образом ростовчане набрали 4 очка и поднялись на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

Валерий Карпин Ростов Крылья Советов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится