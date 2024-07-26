"Доволен ли я игрой? Глобально доволен. Понятно, что есть моменты, которыми недоволен, но на выезде со счетом 3:1 выиграли, был непростой соперник. Ребята - молодцы. Они сделали то, что должны были сделать. Не только по результату, но и по игре вопросов тоже нет", - сказал Карпин в эфире "Матч ТВ".
Сегодня, 26 июля, с матча "Крылья Советов" - "Ростов" стартовал второй тур российской Премьер-лиги. Встреча проходила в Самаре и завершилась победой команды Валерия Карпина со счетом 3:1. Забитыми мячами у ростовчан отметились нападающий Егор Голенков и защитник Андрей Лангович. Также был зафиксирован автогол игрока обороны хозяев поля Александра Солдатенкова.
Таким образом ростовчане набрали 4 очка и поднялись на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России.
Карпин - о победе над "Крыльями Советов": не только по результату, но и по игре вопросов тоже нет
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал результат матча 2-го тура РПЛ с "Крыльями Советов" (3:1).
Фото: ФК "Ростов"