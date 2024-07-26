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В "Торпедо" заявили, что команда полностью укомплектована до зимы

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Президент "Торпедо" Александр Волнушкин отреагировал на слухи о возможном приходе в команду защитников Марио Фернандеса, Георгия Джикии и нападающего Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Торпедо"
"Мы сформированы до зимы. В октябре будем анализировать по позициям усиления на зиму", приводит слова Волнушкина Legalbet.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что защитники Марио Фернандес, Георгий Джикия и форвард Артем Дзюба могут продолжить карьеры в московском "Торпедо".

Напомним, все три футболиста стали этим летом свободными агентами, покинув "Зенит", "Спартак" и "Локомотив" соответственно.

Торпедо Александр Волнушкин Марио Фернандес Георгий Джикия
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