"Мы сформированы до зимы. В октябре будем анализировать по позициям усиления на зиму", приводит слова Волнушкина Legalbet.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что защитники Марио Фернандес, Георгий Джикия и форвард Артем Дзюба могут продолжить карьеры в московском "Торпедо".
Напомним, все три футболиста стали этим летом свободными агентами, покинув "Зенит", "Спартак" и "Локомотив" соответственно.
В "Торпедо" заявили, что команда полностью укомплектована до зимы
Президент "Торпедо" Александр Волнушкин отреагировал на слухи о возможном приходе в команду защитников Марио Фернандеса, Георгия Джикии и нападающего Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Торпедо"