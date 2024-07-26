"Мы не рассматриваем варианты и не ведем по Георгию Джикии и Антону Миранчуку переговоры о продолжении карьеры с клубами Российской Премьер-Лиги", - цитирует агента "РИА Новости".
Напомним, защитник Георгий Джикия по окончании прошлого сезона покинул московский "Спартак" в качестве свободного агента. Атакующий полузащитник Антон Мирачук этим летом ушел из столичного "Локомотива", воспитанником которого является, также по истечении срока контракта. Оба футболиста до сих пор находятся без клубов.
Агент Джикии и Миранчука: не рассматриваем варианты и не ведем переговоры с клубами РПЛ
Агент Вадим Шпинев, работающий с защитником Георгием Джикией и хавбеком Антоном Миранчуком, заявил, что не ведет переговоров с клубами из РПЛ.
Фото: Global Look Press