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Экс-нападающий "Пари НН" Севикян может вернуться в РПЛ

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Вингер "Ференцвароша" Эдгар Севикян может вновь оказаться в России.
Фото: Чемпионат.com
По информации источника, нападающий "Ференцвароша" Эдгар Севикян может вернуться в РПЛ на правах аренды.

Напомним, в январе этого года 22-летний вингер перешел из "Пари НН" в венгерскую команду, за которую принял участие в 16 матчах и отличился двумя забитыми голами, лишь шесть раз выходя в стартовом составе. В апреле Севикян был признан лучшим игроком "Ференцвароша" по итогам месяца.

Источник: "Матч ТВ"

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