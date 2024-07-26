По информации источника, нападающий "Ференцвароша" Эдгар Севикян может вернуться в РПЛ на правах аренды.
Напомним, в январе этого года 22-летний вингер перешел из "Пари НН" в венгерскую команду, за которую принял участие в 16 матчах и отличился двумя забитыми голами, лишь шесть раз выходя в стартовом составе. В апреле Севикян был признан лучшим игроком "Ференцвароша" по итогам месяца.
Источник: "Матч ТВ"
Экс-нападающий "Пари НН" Севикян может вернуться в РПЛ
Вингер "Ференцвароша" Эдгар Севикян может вновь оказаться в России.
Фото: Чемпионат.com