"Закон, я считаю, отменять не нужно ни в коем случае, потому что когда к нам вернутся международные соревнования, нам опять придётся по каждому соревнованию отдельно принимать закон о Fan ID. Тут вопрос обсуждения с силовиками, РФС и правительством. Вот как раз отменить закон - это популизм", - заявила Журова.
Специальный "паспорт болельщика", известный как Fan ID, был введен в российской Премьер-лиге с декабря 2022-го года. Документ необходимо оформлять для посещения матчей чемпионата России. Ранее против закона о дополнительных мерах по идентификации болельщиков выступили фанаты большого числа клубов РПЛ. В результате бойкота матчей в знак протеста со стороны активных болельщиков, посещаемость матчей внутреннего чемпионата снизилась.
Экс-кандидат в президенты России Владислав Даванков в интервью заявил, что собирается вносить в Госдуму закон об отмене Fan ID. По словам депутата, это планируется сделать уже осенью.
Источник: Metaratings
Депутат Журова: отменять Fan ID не нужно ни в коем случае - это популизм
Депутат Государственной Думы Светлана Журова раскритиковала идею об отмене Fan ID на матчах РПЛ.
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