По информации "РБ Спорт", "Зенит" продлит контракт с 33-летним правым защитником Марио Фернандесом, если он успеет восстановиться от травмы до начала предсезонной подготовки.
В этом сезоне Фернандес провел на поле в сине-бело-голубой футболке 698 минут в 12 матчах РПЛ и 226 минут в 6 играх Кубка России, за которые не отличился результативными действиями. Нынешнее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2025 года. Марио не принимал участия в матчах команды с 13 марта. В сентябре футболисту исполнится 34 года.
Стало известно условие, при котором "Зенит" продлит контракт с Марио Фернандесом
"Зенит" может продлить соглашение с правым защитником Марио Фернандесом.
Фото: "СЭ"