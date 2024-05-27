- "Зениту" был вручен дубликат кубка? Не дубликат. У них оригинал, который клуб выиграл пять раз подряд, и трофей перешел на вечное хранение в клуб. В связи с тем, что ситуация сложилась так, что кубок распилить нельзя, было принято логичное решение — здесь (в Краснодаре) один кубок, там (в Петербурге) тот, который есть на вечном хранении. Все согласились с этим вариантом.
Напомним, в субботу, 25 мая сезон 2023/2024 российской Премьер-лиги завершался матчами 30-го тура, которые проходили одновременно. Судьба чемпионского титула решалась в игре "Краснодара" с московским "Динамо" (1:0) и во встрече "Зенита" против "Ростова" (2:1). По итоговым результатам победу в чемпионате России шестой год подряд праздновал клуб из Санкт-Петербурга. Команда Сергея Семака набрала 57 очков и опередила краснодарцев, занявших итоговое второе место, на один балл. Бронзовые медали достались коллективу Марцела Лички.
"Зенит" отпраздновал чемпионство с кубком, который был у клуба на вечном хранении
Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, какой кубок вручили "Зениту" на награждении по случаю чемпионства.
Фото: Чемпионат.com