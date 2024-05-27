"Артур не с нами. Это все, что могу сказать", - цитирует Рубашко "Матч ТВ".
Артур Юсупов играл за "Сочи" с сентября 2020 года. На счету хавбека 115 матчей за сочинскую команду, в которых он забил 21 мяч и отдал 13 голевых передач. Контракт 34-летнего игрока с клубом был рассчитан до конца этого сезона.
"Сочи" финишировал на последнем месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги, набрав 24 очка в 30 матчах и вылетел в Первую лигу.
Полузащитник Юсупов покинул "Сочи"
Гендиректор "Сочи" Дмитрий Рубашко рассказал, что хавбек Артур Юсупов покинул команду.
Фото: Чемпионат.com