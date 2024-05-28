"Я думаю, что VAR уже был в отпуске и судья вообще просмотрел. Но как? Это красная карточка. Мяча нет в игре. Удар кулаком человека. Неважно, куда он попал. В яйца, в голову. Какая разница? Это квинтэссенция всего нашего чемпионата. Сейчас будет экспертно-бестолковая комиссия, как она там называется…. Которая признает, что Максименко ударил футболиста "Оренбурга" с недостаточной силой для красной карточки. Так они напишут и оправдают его, да?", - заявил Радимов.
В матче заключительного 30-го тура Премьер-лиги "Оренбург" принимал на своем поле московский "Спартак". Во втором тайме матча произошел эпизод с участием голкипера "Спартака" Александра Максименко и защитника "Оренбурга" Матиаса Переса. На 79-й минуте вратарь "красно-белых" ударил футболиста соперника в пах, за что получил желтую карточку.
Сам Максименко, комментируя эпизод, заявил, что его "чуть-чуть переклинило. Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет не планирует рассматривать данный эпизод.
Источник: "РБ Спорт"
Радимов: экспертно-бестолковая комиссия скажет, что Максименко ударил футболиста "Оренбурга" с недостаточной силой
Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов прокомментировал спорное судейское решение в матче 30-го тура РПЛ "Оренбург" - "Спартак".
Фото: официальный сайт "Оренбурга"