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Андрей Лангович из "Ростова" может заменить Даниила Хлусевича в сборной России на матч с Беларусью

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Защитник "Ростова" Андрей Лангович может получить вызов в состав сборной России на матч против Беларуси.
Фото: официальный сайт РПЛ
Сборная России проведет товарищеский матч против сборной Беларуси 7-го июня. По данным СМИ, защитник "Ростова" Андрей Лангович может заменить в составе национальной команды Даниила Хлусевича из "Спартака".

Напомним, Даниил Хлусевич получил травму на разминке перед матчем заключительного 30-го тура РПЛ "Оренбург" - "Спартак" (0:0) и не принял участие в матче. Травма не позволит Хлусевичу принять участие и в матче сборной.

Если Андрей Лангович будет вызван в сборную России, он может дебютировать в составе национальной команды. На счету 21-летнего защитника 16 матчей за сборные России разных возрастов.

Источник: "LegalBet"

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