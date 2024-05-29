Сборная России проведет товарищеский матч против сборной Беларуси 7-го июня. По данным СМИ, защитник "Ростова" Андрей Лангович может заменить в составе национальной команды Даниила Хлусевича из "Спартака".
Напомним, Даниил Хлусевич получил травму на разминке перед матчем заключительного 30-го тура РПЛ "Оренбург" - "Спартак" (0:0) и не принял участие в матче. Травма не позволит Хлусевичу принять участие и в матче сборной.
Если Андрей Лангович будет вызван в сборную России, он может дебютировать в составе национальной команды. На счету 21-летнего защитника 16 матчей за сборные России разных возрастов.
Источник: "LegalBet"
Андрей Лангович из "Ростова" может заменить Даниила Хлусевича в сборной России на матч с Беларусью
Защитник "Ростова" Андрей Лангович может получить вызов в состав сборной России на матч против Беларуси.
Фото: официальный сайт РПЛ