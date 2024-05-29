13-го июля состоится матч за Суперкубок России. На право провести матч, в котором будет разыгрываться первый трофей будущего сезона претендуют семь городов. Как сообщает "Матч ТВ", претендентами на проведение Суперкубка России являются: Волгоград, Нижний Новгород, Ростов?на?Дону, Екатеринбург, Краснодар, Самара и Калининград.
В матче за Суперкубок России совершенно точно сыграет "Зенит". Подопечные Сергея Семака сыграют в Суперкубке на правах победителя Премьер-лиги. Соперник "сине-бело-голубых" определится по итогам финала Кубка России.
Если "Балтика" одолеет "Зенит" в финале Кубка России, то сразится с петербургским клубом и в матче за Суперкубок страны. Если Кубок России достанется "Зениту", соперником команды в Суперкубке станет "Краснодар", как серебряный призер РПЛ.
Названы города, в которых могут провести Суперкубок России
Стали известны города, в которых может быть сыгран матч за Суперкубок России.
Фото: ФК "Зенит"