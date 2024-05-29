"Дзюба - статусный футболист с большой зарплатой. Мы себе таких позволить не можем. Договориться на понижение? Надо поговорить с главным тренером", - цитирует Андреева "СЭ".
Сегодня, 29-го мая, стало известно, что Артём Дзюба покидает московский "Локомотив" на правах свободного агента. В завершившемся сезоне нападающий отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами в 26-ти встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 35-летнего форварда в 2,8 миллионов евро. Ранее в СМИ появилась информация о том, что контракт Артёма Дзюбы с "железнодорожниками" может быть продлён, если нападающий наберёт 12 баллов по системе "гол+пас". Ранее нападающий выступал за петербургский "Зенит", московский "Спартак", тульский "Арсенал", "Томь", "Ростов" и турецкий "Адана Демирспор".
Спортдир "Оренбурга" - о Дзюбе: договориться на понижение зарплаты? Надо поговорить с главным тренером
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев высказался о возможном подписании Артёма Дзюбы.
Фото: ФК "Локомотив"