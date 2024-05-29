"Насколько мне известно, эта информация не соответствует действительности", - цитирует Мальфитано "РБ Спорт".
Сегодня, 29-го мая, в СМИ появилась информация о том, что французский "Марсель" заинтересован в трансфере нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова. В текущем сезоне форвард провёл 41 матч за ЦСКА и отметился 16-ю забитыми мячами и 5-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 12 миллионов евро. Напомним, что зимой нападающий продлил контракт с "армейцами" до конца сезона-2024/2025.
В "Марселе" опровергли интерес клуба к форварду ЦСКА Фёдору Чалову
Глава скаутской службы "Марселя" Роберто Мальфитано опроверг информацию об интересе клуба к форварду ЦСКА Фёдору Чалову.
Фото: ПФК ЦСКА