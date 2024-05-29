— Дзюба может оказаться в Нижнем Новгороде. Об этом, о желании пригласить нашего легендарного форварда говорил мне Давид Мелик-Гусейнов, генеральный директор клуба.
Ранее стало известно о том, что Артем Дзюба покинул московский “Локомотив” на правах свободного агента. Россиянин выступал за железнодорожников с зимы 2023 года.
Напомним, “Пари НН” сейчас борется за право сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге на следующий сезон. В первом стыковом матче нижегородцы проиграли тульскому “Арсеналу” со счетом 1:2.
Источник: эфир “Матч ТВ”
Аксенов: Дзюба может оказаться в Нижнем Новгороде
Российский форвард Артем Дзюба может продолжить карьеру в “Пари НН”, сообщил комментатор Александр Аксенов.
Фото: "Матч ТВ"